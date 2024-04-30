Авиакомпания United Airlines отложила возобновление полетов в Израиль

Американская авиакомпания United Airlines, приостановившая полеты в Тель-Авив после атаки Ирана на Израиль, вновь отложила свое возвращение.

Руководство авиакомпании 19 апреля сообщало, что, скорее всего, полеты в Израиль возобновятся 2 мая, но 30 апреля была названа новая дата - 7 мая. Но и она, по всей видимости, не является окончательной.