Авиакомпания United Airlines отложила возобновление полетов в Израиль
время публикации: 30 апреля 2024 г., 20:17 | последнее обновление: 30 апреля 2024 г., 20:17
Американская авиакомпания United Airlines, приостановившая полеты в Тель-Авив после атаки Ирана на Израиль, вновь отложила свое возвращение.
Руководство авиакомпании 19 апреля сообщало, что, скорее всего, полеты в Израиль возобновятся 2 мая, но 30 апреля была названа новая дата - 7 мая. Но и она, по всей видимости, не является окончательной.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 марта 2024