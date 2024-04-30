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Авиакомпания United Airlines отложила возобновление полетов в Израиль

время публикации: 30 апреля 2024 г., 20:17 | последнее обновление: 30 апреля 2024 г., 20:17
Авиакомпания United Airlines отложила возобновление полетов в Израиль
AP Photo/Armando Franca

Американская авиакомпания United Airlines, приостановившая полеты в Тель-Авив после атаки Ирана на Израиль, вновь отложила свое возвращение.

Руководство авиакомпании 19 апреля сообщало, что, скорее всего, полеты в Израиль возобновятся 2 мая, но 30 апреля была названа новая дата - 7 мая. Но и она, по всей видимости, не является окончательной.

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