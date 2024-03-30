Несколько пассажиров, летевших из Тель-Авива в Нью-Джерси, получили легкие травмы во время полета

Несколько пассажиров, летевших рейсом United Airlines из Тель-Авива в Нью-Джерси, получили легкие травмы из-за сильного ветра и возникшей турбулентности во время полета.

Как сообщает New York Post, самолет должен был приземлиться в аэропорту Ньюарк в Нью-Джерси, однако из-за погодных условий отклонился от маршрута и совершил посадку в аэропорту Стюарт в Нью-Йорке.

На летном поле самолет встречали машины скорой помощи. Шестеро пассажиров с легкими травмами были доставлены в больницу, еще нескольким была оказана медицинская помощь на месте. Всего на борту находились более 300 человек.