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Несколько пассажиров, летевших из Тель-Авива в Нью-Джерси, получили легкие травмы во время полета

время публикации: 30 марта 2024 г., 08:32 | последнее обновление: 30 марта 2024 г., 08:50
Несколько пассажиров, летевших из Тель-Авива в Нью-Джерси, получили легкие травмы во время полета
AP Photo/Mark Lennihan, File

Несколько пассажиров, летевших рейсом United Airlines из Тель-Авива в Нью-Джерси, получили легкие травмы из-за сильного ветра и возникшей турбулентности во время полета.

Как сообщает New York Post, самолет должен был приземлиться в аэропорту Ньюарк в Нью-Джерси, однако из-за погодных условий отклонился от маршрута и совершил посадку в аэропорту Стюарт в Нью-Йорке.

На летном поле самолет встречали машины скорой помощи. Шестеро пассажиров с легкими травмами были доставлены в больницу, еще нескольким была оказана медицинская помощь на месте. Всего на борту находились более 300 человек.

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