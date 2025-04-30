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Экономика

Саудовская Аравия и Катар погасят долг Сирии Всемирному банку

время публикации: 30 апреля 2025 г., 07:10 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 07:10
Саудовская Аравия и Катар погасят долг Сирии Всемирному банку
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Министры финансов Саудовской Аравии и Катара объявили, что их страны погасят задолженность Сирии перед Всемирным банком в размере 15 миллионов долларов.

Данный шаг должен открыть Дамаску возможность к получению помощи в финансировании проектов по восстановлению Сирии после многолетней гражданской войны.

По оценкам экспертов, на восстановление Сирии потребуется не менее 400 миллиардов долларов.

Экономика
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