Саудовская Аравия и Катар погасят долг Сирии Всемирному банку
время публикации: 30 апреля 2025 г., 07:10 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 07:10
Министры финансов Саудовской Аравии и Катара объявили, что их страны погасят задолженность Сирии перед Всемирным банком в размере 15 миллионов долларов.
Данный шаг должен открыть Дамаску возможность к получению помощи в финансировании проектов по восстановлению Сирии после многолетней гражданской войны.
По оценкам экспертов, на восстановление Сирии потребуется не менее 400 миллиардов долларов.