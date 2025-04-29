Греция хочет купить израильские безэкипажные подлодки "Синий кит"

Командование военно-морских сил Греции заинтересовано в покупке у Израиля по меньшей мере 10 безэкипажных подводных лодок Blue Whale, разработанных концерном "Авиационная промышленность" (IAI), сообщает греческий сайт Epikaira.

Согласно сообщению, предложенная IAI версия аппаратов адаптирована к условиям Эгейского моря, и может быть использована как для противостояния турецкой угрозе (мониторниг и противолодочная защита), так и для патрулирования эксклюзивных экономических вод Греции.

Миниатюрные субмарины длиной 10,9 метра и диаметром 1,12 метра, имеют 5,5 тонн веса, могут развивать скорость до 7 узлов и находиться в автономном плавании до 10 суток.

"Синий кит" может работать на больших глубинах, непосредственно под поверхностью воды и в полупогруженном состоянии. Он несет на себе широкий спектр датчиков и разведывательного оборудования, имеет низкий сонарный профиль и может прятаться как на мелководье у островов, так и за проходящими торговыми судами.

На следующей неделе в Афинах состоится международная выставка вооружений DEFEA 2025, в которой примут участие 25 израильских оборонных компаний.

Греция активно продвигает модернизацию своих вооруженных сил, и уже выразила заинтересованность в различных вооружениях израильского производства, в первую очередь – в сфере противоракетной обороны и артиллерийских систем.