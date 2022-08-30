Переговоры минфина с профсоюзом учителей: позиции сторон

Переговоры по новому коллективному трудовому соглашению между министерством финансов и профсоюзом учителей по-прежнему в тупике. Однако в последние два дня участники переговоров отмечают изменение настроя на позитивный.

Подробности переговоров не публикуются, однако из того, что известно на текущий момент, вырисовывается следующая картина:

- Зарплата учителя первого года стажа: минфин предлагает 9000 шекелей в месяц брутто за полную ставку и требует, чтобы минимальная ставка с текущего года составляла 70%, а не 50%, как до сих пор; профсоюз учителей требует зарплату 9500 шекелей в месяц брутто, а его позиция относительно неполной ставки не публикуется. Кроме того, минфин предлагает молодым учителям бонус в размере 24000 шекелей после трех лет работы. То есть фактически разногласий по данному вопросу нет.

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- Зарплата учителей со стажем 10 лет и более: минфин предлагает повышение в районе 400 шекелей в месяц, профсоюз требует 1400-1800 шекелей в месяц. Это одна из основных точек преткновения. Профсоюз требует делать упор на стаже при определении размера зарплаты, тогда как минфин хочет увеличить удельный вес других факторов, таких как дополнительная ответственность, самосовершенствование, качественная работа. В профсоюзе утверждают, что минфин пытается вмешаться в вопросы, которые находятся вне его зоны ответственности, и что качество работы учителя должно определять министерство просвещения, а не финансов.

- Постоянство: минфин требует, чтобы учителя могли получать постоянство после пяти лет работы, профсоюз согласен увеличить минимальный стаж с двух до трех лет.

- Индивидуальные контракты: минфин настаивает на том, чтобы директор мог нанимать по индивидуальному контракту до 10% учителей; профсоюз готов дать согласие на индивидуальные контракты только для тех, кто приходит не из системы образования (хайтек и т.д.), или же как дополнение для учителей, уже защищенных коллективным соглашением, но не вместо него.

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- Синхронизация каникул: минфин требует сократить каникулы на 10 дней, из которых пять дней перейдут на пятницы, три – на неделю между Судным днем и праздником Суккот, и два учителя смогут брать по своему выбору; профсоюз на данный момент согласен только на перенос трех дней "исрухага" на неделю между Судным днем и Суккотом.

- Другие требования минфина, против которых выступает профсоюз: облегчение процедуры увольнения учителей, предоставление директорам бюджета на поощрение отличившихся учителей, отмена "материнских" ставок.

- Общая стоимость: минфин оценивает свое предложение в 4,2 миллиарда шекелей; профсоюз учителей утверждает, что в эту сумму включены 600 млн шекелей финансирования "школы летних каникул", не имеющей отношения к коллективному трудовому соглашению. Свои требования профсоюз оценивает приблизительно в 5 миллиардов шекелей (с учетом "школы летних каникул). Увеличение стоимости соглашения на миллиард шекелей от исходного в предвыборный период потребует специального разрешения юридического советника правительства. В качестве альтернативы минфин может провести секвестр бюджетов других министерств, сократив их бюджет на 2022 год, чтобы выкроить дополнительный миллиард шекелей на обеспечение соглашения.

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