Израиль заплатит Молдове 700 тысяч шекелей за пропуск браславских хасидов в Украину

Министерства финансов и иностранных дел заплатят властям Молдовы 700 тысяч шекелей долга за прошлый год, чтобы обеспечить пропуск браславских хасидов в Украину в канун еврейского Нового года.

Как сообщает служба новостей "Кан Хадашот", долг образовался в период прошлого еврейского нового года, когда правительство Израиля принимало участие в организации паломничества и запросило у молдавских властей усиление мер безопасности в аэропорту Кишинева и на пограничных переходах.

Главный раввин Молдовы Пинхас Зальцман призвал правительство Израиля в этом году оставить организационные вопросы местной общине, и помочь только с финансированием, однако на данный момент в Иерусалиме изыскали деньги только на оплату долга за прошлый год.

Ожидается, что через Молдову в Умань поедут около 50 тысяч браславских хасидов.