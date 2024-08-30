Минобороны хочет закупить 20000 мультикоптеров израильского производства

Управление разработки вооружений и боеприпасов в министерстве обороны Израиля (МАПАТ) опубликует в ближайшие дни тендер на закупку 20 тысяч мультикоптеров израильского производства общей стоимостью несколько сотен миллионов шекелей, сообщает "Глобс".

До сих пор ЦАХАЛ активно закупал китайские мультикоптеры DJI и Autel, несмотря на то что обе компании входят в "черные списки" Пентагона, просто потому что аппараты нужны были немедленно для боевых действий в надземной и подземной Газе, и никто другой не мог их поставить в нужных количествах.

Новый тендер призван не только уйти от китайских поставок, но и обеспечить создание в Израиле местных мощностей, необходимых для массового производства мультикоптеров. На данный момент такие мощности отсутствуют, и компаниям, которые действуют на израильском рынке, придется расширять производственные линии, чтобы выполнить заказ.

При этом крупные оборонные концерны, являющиеся основными поставщикам БПЛА для нужд ЦАХАЛа, скорее всего останутся вне тендера, поскольку их продукция значительно превышает запрошенные министерством обороны границы стоимости мультикоптера в 10-20 тысяч шекелей за единицу.