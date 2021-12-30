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NEWSru.co.il :: Экономика30 декабря 2021 г., 13:04

В Израиле дешевеет бензин – на агору за литр

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В Израиле дешевеет бензин – на агору за литр

В полночь на воскресенье, 2 января 2022 года, в Израиле будет проведена коррекция цен на топливо. Бензин с октановым числом 95 при самообслуживании будет стоить 6,37 шекеля за литр – на одну агору меньше, чем сейчас.

Месяц назад бензин подешевел на 24 агоры за литр. Причиной этого стало снижение мировых цен на топливо в связи с новой вспышкой пандемии коронавируса.

Следует отметить, что цена на бензин в Эйлате останется без изменений – 5,45 шекеля за литр топлива с октановым числом 95.


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