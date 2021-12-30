Министр финансов подписал распоряжение о снижении цен на тарифы фиксированной телефонной связи на 40%

Вечером в среду, 29 декабря, министерство финансов подписало указ о снижении тарифов на домашнюю телефонную связь в сети "Безек". Ожидается, что этот шаг снизит потребительские тарифы примерно на 40% и сэкономит населению около 400 миллионов шекелей в год, уменьшив ежемесячную плату телефонных абонентов с 50-60 шекелей до 30-40 шекелей в среднем, отмечает пресс-служба минфина. Это средняя ежегодная экономия в сотни шекелей особенно важна для пожилого населения, которое чаще других пользуется домашним телефоном, подчеркивается в официальном сообщении.

В настоящее время тарифы "Безек" составляют 49,5 шекелей за абонентскую плату, 6 аг. за минуту звонков на номера фиксированной связи и 11 аг. На мобильные номера (не включая НДС). Процесс сокращения будет проходить в два этапа: на первом этапе ежемесячный платеж будет снижен до 35 шекелей (включая НДС), а тариф за минуты разговора не изменится. На втором этапе абонентская плата составит 24,36 шек. (включая НДС), а тарифы на звонки будут меняться следующим образом: звонок на номер фиксированной связи по тарифу 1,4 аг. за минуту и на мобильные – по тарифу 7,4 аг. за минуту (не включая НДС). Эти тарифы будут установлены в качестве максимальных. Первый этап снижений начнется 1 апреля 2022 года, а второй – 1 июля 2023 года.

Министр финансов Авигдор Либерман заявил по этому поводу: "Потребительские тарифы на фиксированную связь не обновлялись 18 лет, мы снижаем их примерно на 40% и экономим израильтянам примерно 400 млн шекелей в год. Это еще один шаг навстречу пожилым людям. В последние месяцы мы повысили социальную надбавку, повышение надбавки к доходу, снижение платы за ведение пенсионных счетов и многое другое".

Снижение связано с необходимостью обновления тарифного механизма и его адаптации к сегодняшним условиям рынка связи.