Байден предоставил Украине последний за каденцию пакет военной помощи

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи объемом 2,5 миллиарда долларов. Это последний такой пакет до завершения каденции Байдена. Продолжение поставок Дональдом Трампом остается под вопросом.

На половину этой суммы будут поставлены техника и вооружения со складов американской армии, вторая половина предназначена для заказа новых вооружений. Согласно опубликованному Белым Домом заявлению, в данный момент в Украину направляются сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники.

"Новая помощь обеспечит Украине как немедленный приток сил и средств, которые она эффективно использует на поле боя, так и долгосрочные поставки систем ПВО, артиллерии и других критически важных систем вооружений", – цитирует американского президента "Голос Америки".