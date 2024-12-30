"Эль-Аль" отменяет рейсы в Москву до конца марта

Израильская авиакомпания "Эль-Аль" объявила, что, по итогам оценки ситуации и совещания с компетентными структурами, было принято решение о прекращении полетов в Москву до конца зимнего расписания, то есть до конца марта 2025 года.

Авиакомпания начнет в ближайшие часы рассылать уведомления пассажирам.

Напомним, что решение о прекращении полетов до дальнейшего уведомления было принято после авиакатастрофы самолета авиакомпании Azal, сбитого российскими ПВО в районе Грозного.

Таким образом, авиасообщение между Израилем и Россией продолжают осуществлять только российские авиакомпании Red Wings и "Азимут".