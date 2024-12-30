x
30 декабря 2024
|
последняя новость: 10:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 декабря 2024
|
30 декабря 2024
|
последняя новость: 10:22
30 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Эль-Аль" отменяет рейсы в Москву до конца марта

Авиация
Россия
El Al
время публикации: 30 декабря 2024 г., 09:16 | последнее обновление: 30 декабря 2024 г., 09:26
"Эль-Аль" отменяет рейсы в Москву до конца марта
Olivier Fitoussi/FLASH90

Израильская авиакомпания "Эль-Аль" объявила, что, по итогам оценки ситуации и совещания с компетентными структурами, было принято решение о прекращении полетов в Москву до конца зимнего расписания, то есть до конца марта 2025 года.

Авиакомпания начнет в ближайшие часы рассылать уведомления пассажирам.

Напомним, что решение о прекращении полетов до дальнейшего уведомления было принято после авиакатастрофы самолета авиакомпании Azal, сбитого российскими ПВО в районе Грозного.

Таким образом, авиасообщение между Израилем и Россией продолжают осуществлять только российские авиакомпании Red Wings и "Азимут".

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 29 декабря 2024

"Эль-Аль" продлевает фиксированные цены на четыре направления
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 26 декабря 2024

Из-за сбитого самолета AZAL "Эль-Аль" приостанавливает рейсы в Москву