Дом, в котором "забыли" Макколея Калкина, продан за $5,25 млн

Здание Winnetka House в Чикаго, бывшее тем самым домом, в котором родители забыли малолетнего героя Макколея Калкина из фильма "Один дома", был продан в канун Нового года за 5,25 миллиона долларов.

Здание площадью 836 кв.м. было построено в 1921 году из красного кирпича в георгианском стиле.

В последний раз его выставляли на продажу в 2011 году, желая получить за него 2,4 миллиона долларов, однако после года ожидания продали за 1,6 миллиона долларов. В 2018 году здание было отремонтировано.