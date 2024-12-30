Утвержден план удвоения населения Нетивота

Комиссия по приоритетным жилищным проектам (ВАТМАЛ) утвердила для вступления в силу план строительства 17000 тысяч единиц жилья в Нетивоте, с доведением населения города до 100 тысяч человек.

План продвигается Управлением земельных ресурсов с 2022 года, и предусматривает увеличение территории города на 4,55 квадратных километра, а также строительство промышленных зон, торгово-офисных зон, образовательных учреждений, спортивно-рекреационных зон.

Фактически речь идет о строительстве двух новых кварталов: квартал А в районе между ручьем Ханун, 34-й трассой, поселком Ткума и 25-й трассой; квартал С в районе между железной дорогой, ручьем Шаршерет и новой промышленной зоной.