Завершена электрификация участка железной дороги Сдерот-Ашкелон

Министерство транспорта и железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" объявили о завершении работ по электрификации участка железной дороги между Сдеротом и Ашкелоном.

Поскольку участок был закрыт по соображениям безопасности, в последние месяцы работы по его электрификации велись круглую неделю, а не только по выходным.

Вместе с тем, после получения разрешения министерства обороны на возобновление движения участок все еще будет обслуживаться дизельными локомотивами до завершения электрификации участков Офаким-Нетивот и Офаким-Беэр-Шева.

На текущий момент завершена электрификация 70% израильских железных дорог, включая все центральные ветки и большую часть ветки Тель-Авив-Хайфа.