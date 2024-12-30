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Экономика

Завершена электрификация участка железной дороги Сдерот-Ашкелон

Транспорт
время публикации: 30 декабря 2024 г., 07:29 | последнее обновление: 30 декабря 2024 г., 07:29
Завершена электрификация участка железной дороги Сдерот-Ашкелон
Photo by Yonatan Sindel/Flash90

Министерство транспорта и железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" объявили о завершении работ по электрификации участка железной дороги между Сдеротом и Ашкелоном.

Поскольку участок был закрыт по соображениям безопасности, в последние месяцы работы по его электрификации велись круглую неделю, а не только по выходным.

Вместе с тем, после получения разрешения министерства обороны на возобновление движения участок все еще будет обслуживаться дизельными локомотивами до завершения электрификации участков Офаким-Нетивот и Офаким-Беэр-Шева.

На текущий момент завершена электрификация 70% израильских железных дорог, включая все центральные ветки и большую часть ветки Тель-Авив-Хайфа.

Экономика
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