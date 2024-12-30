С видом на Ливан: Земельное управление продвигает строительство отеля в Шломи

Земельное управление проводит подготовку к тендеру на строительство отеля в Шломи в рамках проекта по укреплению населенных пунктов вдоль границы с Ливаном.

Согласно планам, речь идет об отеле на 150 номеров с торговыми помещениями на нижнем этаже.

Также в Шломи планируется строительство 514 единиц жилья в рамках программы "Квартира со скидкой".