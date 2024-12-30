С видом на Ливан: Земельное управление продвигает строительство отеля в Шломи
время публикации: 30 декабря 2024 г., 08:57 | последнее обновление: 30 декабря 2024 г., 08:57
Земельное управление проводит подготовку к тендеру на строительство отеля в Шломи в рамках проекта по укреплению населенных пунктов вдоль границы с Ливаном.
Согласно планам, речь идет об отеле на 150 номеров с торговыми помещениями на нижнем этаже.
Также в Шломи планируется строительство 514 единиц жилья в рамках программы "Квартира со скидкой".