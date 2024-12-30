x
30 декабря 2024
|
последняя новость: 10:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 декабря 2024
|
30 декабря 2024
|
последняя новость: 10:22
30 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

С видом на Ливан: Земельное управление продвигает строительство отеля в Шломи

Недвижимость
время публикации: 30 декабря 2024 г., 08:57 | последнее обновление: 30 декабря 2024 г., 08:57
С видом на Ливан: Земельное управление продвигает строительство отеля в Шломи
Photo by Chaim Goldberg/Flash90

Земельное управление проводит подготовку к тендеру на строительство отеля в Шломи в рамках проекта по укреплению населенных пунктов вдоль границы с Ливаном.

Согласно планам, речь идет об отеле на 150 номеров с торговыми помещениями на нижнем этаже.

Также в Шломи планируется строительство 514 единиц жилья в рамках программы "Квартира со скидкой".

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook