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NEWSru.co.il :: Экономика30 января 2022 г., 10:46

После публикации данных о рекордной инфляции Эрдоган уволил главу ЦСБ

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После публикации данных о рекордной инфляции Эрдоган уволил главу ЦСБ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку главу Центрального статистического бюро Саита Эрдаля Денчера после публикации данных, согласно которым инфляция в 2021 году составила 36,1%. Это самый высокий показатель за 19 лет.

По мнению президента, статистики преувеличили показатели инфляции. Данные вызвали недовольство и оппозиции. По мнению противников президента, они оказались заниженными – ведь цены на товары и услуги выросли практически вдвое.

Отметим, что турецкие власти пытаются бороться с инфляцией административно-командными методами. С 2019 года были уволены три председателя Центробанка. Они выступали за повышение учетной ставки, чтобы обуздать инфляцию, но Эрдоган уверен, что это ее только подстегивало.


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