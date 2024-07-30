1 августа бензин в Израиле подешевеет на 8 агорот

В ночь на четверг, 1 августа, стоимость литра бензина с октановым числом 95 снизится на 8 агорот и составит 7,48 шекеля за литр при самообслуживании. Стоимость обслуживания составит 22 агоры за литр.

В Эйлате бензин подешевеет на 7 агорот и его цена составит 6,39 шекеля за литр при самообслуживании. Стоимость обслуживания – 19 агорот.

Причина снижения стоимости бензина – снижение цен на топливо в портах Италии и юга Франции. Предварительные оценки говорили о снижении цен на 12 агорот за литр, однако ослабление позиций шекеля по отношению к доллару в последние два дня уменьшило снижение цен до 8 агорот.