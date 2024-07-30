x
30 июля 2024
|
последняя новость: 14:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 июля 2024
|
30 июля 2024
|
последняя новость: 14:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

1 августа бензин в Израиле подешевеет на 8 агорот

время публикации: 30 июля 2024 г., 12:34 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 12:34
1 августа бензин в Израиле подешевеет на 8 агорот
Flash90. Фото: О.Нахшон

В ночь на четверг, 1 августа, стоимость литра бензина с октановым числом 95 снизится на 8 агорот и составит 7,48 шекеля за литр при самообслуживании. Стоимость обслуживания составит 22 агоры за литр.

В Эйлате бензин подешевеет на 7 агорот и его цена составит 6,39 шекеля за литр при самообслуживании. Стоимость обслуживания – 19 агорот.

Причина снижения стоимости бензина – снижение цен на топливо в портах Италии и юга Франции. Предварительные оценки говорили о снижении цен на 12 агорот за литр, однако ослабление позиций шекеля по отношению к доллару в последние два дня уменьшило снижение цен до 8 агорот.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ