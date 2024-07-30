Израильтяне больше не смогут сдаться Налоговому управлению на условиях анонимности
время публикации: 30 июля 2024 г., 11:36 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 11:36
В ближайшие дни налоговое управление опубликует новый формат процедуры явки с повинной для израильтян, желающих уплатить налог с незадекларированных доходов, чтобы пользоваться ими на законных основаниях.
Как сообщает "Калькалист", в отличие от предыдущих кампаний по явке с повинной, из новой процедуры будет убрана опция начала процесса на условиях анонимности.
Раньше желающий мог на условиях анонимности получить оценку налогообложения и провести предварительные переговоры, и только после этого перейти к дальнейшей процедуре.
Теперь же опция анонимности не предусмотрена и переговоры желающие будут вынуждены начинать в менее выгодных для себя условиях.