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Экономика

Израильтяне больше не смогут сдаться Налоговому управлению на условиях анонимности

время публикации: 30 июля 2024 г., 11:36 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 11:36
Израильтяне больше не смогут сдаться Налоговому управлению на условиях анонимности
Flash90

В ближайшие дни налоговое управление опубликует новый формат процедуры явки с повинной для израильтян, желающих уплатить налог с незадекларированных доходов, чтобы пользоваться ими на законных основаниях.

Как сообщает "Калькалист", в отличие от предыдущих кампаний по явке с повинной, из новой процедуры будет убрана опция начала процесса на условиях анонимности.

Раньше желающий мог на условиях анонимности получить оценку налогообложения и провести предварительные переговоры, и только после этого перейти к дальнейшей процедуре.

Теперь же опция анонимности не предусмотрена и переговоры желающие будут вынуждены начинать в менее выгодных для себя условиях.

Экономика
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// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 22 июля 2020

Налоговое управление намерено предложить явку с повинной держателям крупных сумм наличными
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 12 декабря 2017

Налоговое управление возобновляет программу анонимной явки с повинной