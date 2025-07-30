Бензин в Израиле подешевеет на 8 агорот

Стоимость литра бензина с октановым числом 95 снизится в ночь на 1 августа на 8 агорот до 7,07 шекелей, самого низкого уровня за последние полтора года.

Стоимость обслуживания останется неизменной на уровне 24 агоры за литр.

В Эйлате стоимость литра бензина опустится ниже 6 шекелей и составит 5,99 шекеля. Стоимость обслуживания останется без изменений – 20 агорот за литр.