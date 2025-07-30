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Экономика

Бензин в Израиле подешевеет на 8 агорот

Нефть и газ
Цены
время публикации: 30 июля 2025 г., 15:30 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 15:30
Бензин в Израиле подешевеет на 8 агорот
Flash90. Фото: О.Нахшон

Стоимость литра бензина с октановым числом 95 снизится в ночь на 1 августа на 8 агорот до 7,07 шекелей, самого низкого уровня за последние полтора года.

Стоимость обслуживания останется неизменной на уровне 24 агоры за литр.

В Эйлате стоимость литра бензина опустится ниже 6 шекелей и составит 5,99 шекеля. Стоимость обслуживания останется без изменений – 20 агорот за литр.

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