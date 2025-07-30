Турция начнет поставлять в Сирию азербайджанский газ

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар сообщил, что Турция начнет поставки в Алеппо газа из Азербайджана через расположенный на турецко-сирийской границе город Килис.

Напомним, что в марте этого года Катар объявил о намерении поставлять газ Сирии по панарабскому газопроводу.

На текущий момент сирийская энергетическая инфраструктура разрушена 14-летней гражданской войной, и новое правительство в Дамаске прикладывает усилия для ее восстановления.