Турция начнет поставлять в Сирию азербайджанский газ
время публикации: 30 июля 2025 г., 12:10 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 12:10
Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар сообщил, что Турция начнет поставки в Алеппо газа из Азербайджана через расположенный на турецко-сирийской границе город Килис.
Напомним, что в марте этого года Катар объявил о намерении поставлять газ Сирии по панарабскому газопроводу.
На текущий момент сирийская энергетическая инфраструктура разрушена 14-летней гражданской войной, и новое правительство в Дамаске прикладывает усилия для ее восстановления.