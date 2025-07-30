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Экономика

Турция начнет поставлять в Сирию азербайджанский газ

Сирия
Нефть и газ
Азербайджан
время публикации: 30 июля 2025 г., 12:10 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 12:10
Турция начнет поставлять в Сирию азербайджанский газ
AP Photo/Jean-Francois Badias

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар сообщил, что Турция начнет поставки в Алеппо газа из Азербайджана через расположенный на турецко-сирийской границе город Килис.

Напомним, что в марте этого года Катар объявил о намерении поставлять газ Сирии по панарабскому газопроводу.

На текущий момент сирийская энергетическая инфраструктура разрушена 14-летней гражданской войной, и новое правительство в Дамаске прикладывает усилия для ее восстановления.

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