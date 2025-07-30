ФРС оставил учетную ставку в США без изменений

Несмотря на откровенное давление со стороны Белого дома, Федеральный резервный банк США оставил учетную ставку без изменений на уровне 4,5% в соответствии с прогнозами аналитиков.

Это пятый подряд месяц сохранения учетной ставки на этом уровне.

Ранее были опубликованы экономические данные по США за второй квартал, показавшие рост ВВП на 3% после снижения на 0,5% в первом квартале, при том, что прогнозы аналитиков были существенно ниже (2,3%).