ФРС оставил учетную ставку в США без изменений
время публикации: 30 июля 2025 г., 21:50 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 21:50
Несмотря на откровенное давление со стороны Белого дома, Федеральный резервный банк США оставил учетную ставку без изменений на уровне 4,5% в соответствии с прогнозами аналитиков.
Это пятый подряд месяц сохранения учетной ставки на этом уровне.
Ранее были опубликованы экономические данные по США за второй квартал, показавшие рост ВВП на 3% после снижения на 0,5% в первом квартале, при том, что прогнозы аналитиков были существенно ниже (2,3%).