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Экономика

ФРС оставил учетную ставку в США без изменений

США
Экономические прогнозы
время публикации: 30 июля 2025 г., 21:50 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 21:50
ФРС оставил учетную ставку в США без изменений
Tom Williams, Pool via AP, File

Несмотря на откровенное давление со стороны Белого дома, Федеральный резервный банк США оставил учетную ставку без изменений на уровне 4,5% в соответствии с прогнозами аналитиков.

Это пятый подряд месяц сохранения учетной ставки на этом уровне.

Ранее были опубликованы экономические данные по США за второй квартал, показавшие рост ВВП на 3% после снижения на 0,5% в первом квартале, при том, что прогнозы аналитиков были существенно ниже (2,3%).

Экономика
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