x
30 июля 2025
|
последняя новость: 21:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 июля 2025
|
30 июля 2025
|
последняя новость: 21:50
30 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Трамп пригрозил оштрафовать Индию за покупку российской нефти

Индия
время публикации: 30 июля 2025 г., 21:25 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 21:25
Трамп пригрозил оштрафовать Индию за покупку российской нефти
AP Photo/Ben Curtis

За двое суток до крайнего срока президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что намерен ввести для Индии "взаимную" пошлину в размере 25%.

При этом американский лидер пригрозил дополнительным "штрафом" за закупку Индией энергоносителей и оружия у России.

"Хотя Индия наш друг, мы на протяжении многих лет вели с ними относительно мало дел, потому что их пошлины слишком высоки, а немонетарные торговые барьеры самые строгие и неприятные среди всех стран мира", - написал Трамп в Truth Social - "Кроме того, они покупают большинство своих вооружений у России и являются крупнейшим покупателем российской ЭНЕРГИИ наряду с Китаем, когда все хотят, чтобы Россия ПРЕКРАТИЛА УБИЙСТВА В УКРАИНЕ. ВСЕ ЭТО ОЧЕНЬ НЕХОРОШО!"

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 28 июля 2025

США и ЕС договорились о новом торговом соглашении
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 23 июля 2025

Трамп объявил о торговых соглашениях с Японией и Филиппинами
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 17 июля 2025

Трамп: для 150 стран будет введена единая пошлина в 10-15%