Трамп пригрозил оштрафовать Индию за покупку российской нефти

За двое суток до крайнего срока президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что намерен ввести для Индии "взаимную" пошлину в размере 25%.

При этом американский лидер пригрозил дополнительным "штрафом" за закупку Индией энергоносителей и оружия у России.

"Хотя Индия наш друг, мы на протяжении многих лет вели с ними относительно мало дел, потому что их пошлины слишком высоки, а немонетарные торговые барьеры самые строгие и неприятные среди всех стран мира", - написал Трамп в Truth Social - "Кроме того, они покупают большинство своих вооружений у России и являются крупнейшим покупателем российской ЭНЕРГИИ наряду с Китаем, когда все хотят, чтобы Россия ПРЕКРАТИЛА УБИЙСТВА В УКРАИНЕ. ВСЕ ЭТО ОЧЕНЬ НЕХОРОШО!"