Минсвязи анонсировал снижение оптовых цен на интернет-инфраструктуру

Министерство связи опубликовало для слушаний новую модель оптового рынка интернет-инфраструктуры, в рамках которой оптовые цены будут устанавливаться на основе модели затрат на современные оптоволоконные сети.

Модель, рассчитанная на ближайшие пять лет, была разработана при содействии международной консалтинговой компании AXON, и содержит два основных компонента: тарифы на оптовое использование оптоволоконной сети компании "Безек" и тарифы на развертывание собственной сети с использованием инфраструктуры "Безека".

Согласно предложению минсвязи, оптовый тариф за канал связи с пропускной способностью 1 гигабит в секунду будет снижен на 32%, с 72 шекелей до 49 шекелей в месяц. Тариф за использование физической инфраструктуры Безек (например, каналы и столбы для прокладки кабелей) снизится с около 250 шекелей до 150 шекелей за километр.

В то же время реформа устанавливает жесткие ограничения подталкивающие крупных провайдеров к продолжению развертывания собственных сетей. С 2027 года крупные провайдеры, такие как "Селком", "Партнер" и HOT, смогут предоставлять услуги на инфраструктуре сети "Безек" не более чем для 15% своих абонентов, а начиная с 2028 года это количество снизится до 5%.

При этом фактически с HOT будет снят запрет на оптовую закупку интернет-инфраструктуры у "Безека", действующий на данный момент.

Малые интернет-провайдеры смогут продолжать закупать интернет-услуги "Безек" по оптовой цене не выше установленной без ограничения количества клиентов.

Реформа также приравнивает малые бизнесы к домохозяйствам, запрещая провайдеров вынуждать их покупать "бизнес-пакеты".

Окончательное решение будет принято министерством по окончании слушаний, в середине сентября этого года.