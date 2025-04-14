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Экономика

Минсвязи продвигает прекращение обслуживания медножильных кабельных сетей

Интернет
Связь
время публикации: 14 апреля 2025 г., 07:11 | последнее обновление: 14 апреля 2025 г., 07:11
Минсвязи продвигает прекращение обслуживания медножильных кабельных сетей
AP Photo/Alex Brandon

Министр связи Шломо Караи объявил, что принимает рекомендации назначенной им в 2024 году комиссии о постепенном прекращении обслуживания медножильных кабельных сетей, развернутых компаниями "Безек" и HOT.

Комиссия рекомендует дать компаниям освобождение от прокладки медножильных сетей в новых районах, а затем давать разрешение на отключение медножильных сетей в районах, в которых более 85% клиентов подключены к оптоволоконным сетям. В 2030 году компаниям должны разрешить отключать медножильные сети при условии наличия у клиентов возможности подключиться к оптоволоконным сетям.

В период пандемии коронавируса с 2021 по 2023 годы количество клиентов, подключенных к медножильным сетям, снизилось с 2,14 миллионов до 1,42 миллиона, тогда как количество клиентов, подключенных к оптоволоконным сетям, выросло с 0,5 миллиона до 1,31 миллиона.

Кроме того, на текущий момент 90% жителей Израиля имеют возможность подключения к оптоволоконным сетям.

В связи с решением Караи министерство начало подготовку к внесению изменений в закон о средствах связи.

Экономика
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