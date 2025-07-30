Минтранс предлагает сделать Трансизраильское шоссе двухъярусным

Министерство транспорта начало продвижение строительства второго яруса для самых загруженных отрезков Трансизраильского шоссе.

Согласно плану, второй ярус будет построен между развязками Эяль и Нахшоним (16 км) и между развязками Бака-Джат и Хорашим (32 км).

Проект находится на первых стадиях разработки оператором шоссе компанией "Хоце Исраэль". Стоимость его реализации оценивается в 5 миллиардов шекелей, а сроки выполнения – в 5 лет.

Планируется, что вторые этажи будут трехполосными, с одной выделенной полосой для общественного транспорта.

Параллельно продолжаются работы по расширению шоссе на 60-километровом участке и по продлению шоссе в северном и южном направлениях.