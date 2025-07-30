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Экономика

Австралия закроет доступ к YouTube для детей до 16 лет

Соцсети
время публикации: 30 июля 2025 г., 09:39 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 09:39
Австралия закроет доступ к YouTube для детей до 16 лет
AP Photo/Patrick Semansky

Правительство Австралии объявило о включении платформы YouTube в список социальных сетей, доступ к которым будет запрещен детям младше 16 лет.

Следует отметить, что дети и подростки по-прежнему смогут смотреть ролики на Youtube, но не смогут открывать собственные учетные записи или загружать свой контент.

Запрет, под который также подпадают Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat и X, вступит в силу в декабре 2025 года.

Социальные сети должны будут обеспечить возможность открытия учетных записей в соцсетях исключительно лицами старше 16 лет, а также деактивировать действующие учетные записи лиц младше 16 лет.

Штраф за нарушение достигает 50 миллионов австралийских долларов.

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Австралия намерена запретить соцсети для детей до 16 лет