Руководство минфина Израиля слетало в Лондон на встречу с потенциальными репатриантами

Директор Налогового управления Шай Аронович и главный аудитор министерства финансов Яхели Ротенберг побывали на минувшей неделе в Лондоне, где провели ряд встреч с состоятельными евреями, рассматривающими возможность репатриации в Израиль

Высокопоставленные чиновники представили потенциальным репатриантам различные варианты налоговых льгот. Как отмечает издание The Marker, речь идет о закрытых мероприятиях, проводившихся в лондонских районах, где проживают состоятельные евреи.

Инициатором поездки стал генеральный директор министерства алии и интеграции Авихай Кахана. Перед визитом руководства минфина в Лондоне была проведена серия встреч с представителями Ведомства национального страхования и других структур.