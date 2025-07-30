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Экономика

Руководство минфина Израиля слетало в Лондон на встречу с потенциальными репатриантами

Великобритания
Минфин
Репатриация
время публикации: 30 июля 2025 г., 23:05 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 23:05
Photo by Noam Revkin Fenton/Flash90
Photo by Noam Revkin Fenton/Flash90

Директор Налогового управления Шай Аронович и главный аудитор министерства финансов Яхели Ротенберг побывали на минувшей неделе в Лондоне, где провели ряд встреч с состоятельными евреями, рассматривающими возможность репатриации в Израиль

Высокопоставленные чиновники представили потенциальным репатриантам различные варианты налоговых льгот. Как отмечает издание The Marker, речь идет о закрытых мероприятиях, проводившихся в лондонских районах, где проживают состоятельные евреи.

Инициатором поездки стал генеральный директор министерства алии и интеграции Авихай Кахана. Перед визитом руководства минфина в Лондоне была проведена серия встреч с представителями Ведомства национального страхования и других структур.

Экономика
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