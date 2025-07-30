Palo Alto покупает CyberArk за 25 миллиардов долларов

Основанная израильским предпринимателем Ниром Цуком американская компания кибербезопасности Palo Alto покупает израильскую компанию управления идентификациями CyberArk за 25 миллиардов долларов.

Обе компании подтвердили информацию о сделке, анонсированную изданиями Bloomberg и Wall Street Journal.

Эта сделка, если она будет завершена, станет второй по величине в истории израильского хайтека после покупки Google израильского стартапа Wiz за 31 миллиард долларов.

В отличие от Wiz, CyberArk зарегистрирована в Израиле, однако, опять же, в отличие от Wiz, значительная часть ее акционеров базируются за границей, а не в Израиле, поэтому налоговые последствия сделки для израильского бюджета на данный момент не ясны.