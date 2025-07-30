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Экономика

Palo Alto покупает CyberArk за 25 миллиардов долларов

Хайтек
Экзит
время публикации: 30 июля 2025 г., 15:48 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 15:48
Офис компании Palo Alto в Калифорнии
Wikipedia.org. Фото: Namaste jinx

Основанная израильским предпринимателем Ниром Цуком американская компания кибербезопасности Palo Alto покупает израильскую компанию управления идентификациями CyberArk за 25 миллиардов долларов.

Обе компании подтвердили информацию о сделке, анонсированную изданиями Bloomberg и Wall Street Journal.

Эта сделка, если она будет завершена, станет второй по величине в истории израильского хайтека после покупки Google израильского стартапа Wiz за 31 миллиард долларов.

В отличие от Wiz, CyberArk зарегистрирована в Израиле, однако, опять же, в отличие от Wiz, значительная часть ее акционеров базируются за границей, а не в Израиле, поэтому налоговые последствия сделки для израильского бюджета на данный момент не ясны.

Экономика
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// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 30 июля 2025

Palo Alto ведет переговоры о покупке израильской компании CyberArk за $20 млрд