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Экономика

Palo Alto ведет переговоры о покупке израильской компании CyberArk за $20 млрд

Хайтек
время публикации: 30 июля 2025 г., 08:32 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 08:32
Palo Alto ведет переговоры о покупке израильской компании CyberArk за $20 млрд
Wikipedia.org. Фото: Namaste jinx

Американская компания кибербезопасности Palo Alto находится на продвинутой стадии переговоров о покупке израильской компании CyberArk, одного из мировых лидеров в сфере управления идентификацией и доступом.

Обе компании торгуются на Уолл-Стрит (рыночная цена Palo Alto – 130 миллиардов долларов, а CyberArk – 19 миллиардов долларов). Согласно публикации Wall Street Journal, сумма сделки превысит 20 миллиардов долларов.

Palo Alto, основанная в 2005 году Калифорнии выходцем из Check Point израильским предпринимателем Ниром Цуком, имеет в Израиле центр исследований и разработок со штатом около 700 человек, созданный в 2012 году и базирующийся в Тель-Авиве.

CyberArk, созданная в 1999 году, базируется в Петах-Тикве. Ее штат составляет около 4000 сотрудников.

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