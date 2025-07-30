Израиль избавляется от экстренных запасов риса, растительного масла и дрожжей
время публикации: 30 июля 2025 г., 09:06 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 09:06
Министерство экономики Израиля опубликовало ряд тендеров по продаже экстренного запаса риса, растительного масла и дрожжей, принадлежащего государству.
Продажа является частью смены политики обеспечения экстренного запаса продуктов с государственного управления на частное.
На продажу выставлены тысячи тонн таиландского риса, рапсового и подсолнечного масла и сухих дрожжей.
В министерстве экономики подчеркнули, что речь идет о процессе перехода на частное управление экстренными запасами, и что на текущий момент во владении государства еще остаются экстренные запасы муки, сахара, консервированного тунца, бобовых, макаронных изделий, а также детского питания.