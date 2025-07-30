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Экономика

Израиль избавляется от экстренных запасов риса, растительного масла и дрожжей

Потребление
Мин.экономики
время публикации: 30 июля 2025 г., 09:06 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 09:06
Израиль избавляется от экстренных запасов риса, растительного масла и дрожжей
Yossi Zamir/FLASH90

Министерство экономики Израиля опубликовало ряд тендеров по продаже экстренного запаса риса, растительного масла и дрожжей, принадлежащего государству.

Продажа является частью смены политики обеспечения экстренного запаса продуктов с государственного управления на частное.

На продажу выставлены тысячи тонн таиландского риса, рапсового и подсолнечного масла и сухих дрожжей.

В министерстве экономики подчеркнули, что речь идет о процессе перехода на частное управление экстренными запасами, и что на текущий момент во владении государства еще остаются экстренные запасы муки, сахара, консервированного тунца, бобовых, макаронных изделий, а также детского питания.

Экономика
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