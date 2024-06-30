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Минтранс хочет запустить в Израиле безрельсовые поезда и морские шаттлы

время публикации: 30 июня 2024 г., 19:07 | последнее обновление: 30 июня 2024 г., 19:19
Минтранс хочет запустить в Израиле безрельсовые поезда и морские шаттлы
Flash90

Министерство транспорта опубликовало на этой неделе обращение к предпринимателям – как израильским, так и зарубежным, – с просьбой присылать свои предложения о создании двух пилотных проектов в Израиле, безрельсового поезда и морского шаттла. Это часть поиска решений проблемы автомобильных пробок: новые виды транспорта должны существенно снизить нагрузку с дорог по всей стране.

Морские шаттлы, по всей видимости, будут перемещаться между портами и доками, которые будут созданы для них в гаванях в разных городах страны: Ашкелоне, Ашдоде, Нетании, Яффо, Тель-Авиве, Хадере, Хайфе, Акко. Компаниям, которые примут участие в разработке, нужно будет сообщить такие параметры, как вид предлагаемого морского транспорта, скорость (не менее 30 узлов), вместимость шаттла (не менее 100 пассажиров), предлагаемые уровни комфортности.

"Колесные поезда", подобные успешно действующему в Китае, предлагается запустить действующим компаниям общественного транспорта.

Министр транспорта Мири Регев сообщила, что оба этих проекта она начала продвигать во время своего предыдущего пребывания во главе минтранса, но в конце ее срока их реализация была заморожена. Сейчас она решила возобновить работу над этими инновационными моделями, которые призваны повысить уровень мобильности в Израиле, изменить привычки пассажиров, добавив новые удобные виды транспорта для них, и сократить время в пути между периферией и центром Израиля.

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