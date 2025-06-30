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Экономика

Утверждены поблажки для должников, пострадавших во время операции "Народ как лев"

Финансы
Минюст
время публикации: 30 июня 2025 г., 11:44 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 11:44
Утверждены поблажки для должников, пострадавших во время операции "Народ как лев"
Chaim Goldberg/Flash90

Министр юстиции Ярив Левин подписал временное постановление, регулирующее порядок работы бюро исполнительного производства после окончания операции "Народ как лев".

Постановление предусматривает предоставление должникам, пострадавшим в ходе операции, поблажки на ближайшие два месяца.

Поблажки не предоставляются автоматически. Для их получения должнику или его представителю необходимо обратиться в бюро исполнительного производства с приложением документов, подтверждающих его право на поблажку.

В период до 26 августа 2025 года против защищенной группе населения нельзя будет использовать следующие меры: арест имущества, арест автотранспорта, выселение, включая вручение уведомления о выселении, вызов в суд и ордер на арест, за исключением регистрации ареста транспортного средства или недвижимости, а также наложение ареста на активы у третьей стороны, такие как арест денежных средств должника или заработной платы.

Экономика
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