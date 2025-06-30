Утверждены поблажки для должников, пострадавших во время операции "Народ как лев"
Министр юстиции Ярив Левин подписал временное постановление, регулирующее порядок работы бюро исполнительного производства после окончания операции "Народ как лев".
Постановление предусматривает предоставление должникам, пострадавшим в ходе операции, поблажки на ближайшие два месяца.
Поблажки не предоставляются автоматически. Для их получения должнику или его представителю необходимо обратиться в бюро исполнительного производства с приложением документов, подтверждающих его право на поблажку.
В период до 26 августа 2025 года против защищенной группе населения нельзя будет использовать следующие меры: арест имущества, арест автотранспорта, выселение, включая вручение уведомления о выселении, вызов в суд и ордер на арест, за исключением регистрации ареста транспортного средства или недвижимости, а также наложение ареста на активы у третьей стороны, такие как арест денежных средств должника или заработной платы.