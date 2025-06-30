С начала года израильские стартапы мобилизовали $9,3 млрд

Согласно отчету организации Startup Nation Central, первое полугодие 2025 года стало лучшим за последние три года в плане мобилизации капитала израильскими стартап-компаниями.

В общей сложности за шесть месяцев израильские стартапы привлекли 9,3 миллиарда долларов инвестиций, на 54% больше, чем во втором полугодии 2024 года.

При этом количество крупных (более 50 млн долларов) раундов мобилизации выросло более чем в полтора раза с 20 до 32. В то же время количество раундов сократилось более чем на четверть с 214 до 151. Также отмечается снижение на 14% количества инвесторов.

Крупнейший раунд мобилизации провел стартап Ильи Суцкевера Safe Superintelligence (SSI), базирующийся в Израиле и США и привлекший 2 миллиарда долларов.

Почти половина мобилизованного капитала пришлась на стартапы, специализирующиеся на корпоративном программном обеспечении. На втором месте по мобилизации капитала – сфера кибербезопасности, на третьем – финансовые технологии.

В сфере слияний и поглощений был установлен исторический рекорд в 39,2 миллиарда долларов, из которых 32 миллиарда пришлись на сделку Google-Wiz.