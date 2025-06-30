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Экономика

Пентагон утвердил поставку Израилю вооружений на 510 миллионов долларов

ЦАХАЛ
США
Вооружения
время публикации: 30 июня 2025 г., 23:25 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 23:25
Пентагон утвердил поставку Израиля вооружений на 510 миллионов долларов
AP Photos/Lolita Baldor

Министерство обороны США утвердило продажу Израилю партии вооружений на общую сумму около 510 миллионов долларов.

Израиль запросил у США 3845 комплектов наведения для бомб KMU-558B/B и 3280 комплектов наведения для бомб KMU-572 F/B. В сделку включены логистическое и инженерное сопровождение.

По данным Агентства сотрудничества в области безопасности обороны (DSCA), сделка улучшит оборонные возможности Израиля и укрепит сотрудничество с вооруженными силами США. Основным подрядчиком в сделке является корпорация Boeing, а часть запасов будет передана со складов американской армии.

Экономика
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