Пентагон утвердил поставку Израилю вооружений на 510 миллионов долларов

Министерство обороны США утвердило продажу Израилю партии вооружений на общую сумму около 510 миллионов долларов.

Израиль запросил у США 3845 комплектов наведения для бомб KMU-558B/B и 3280 комплектов наведения для бомб KMU-572 F/B. В сделку включены логистическое и инженерное сопровождение.

По данным Агентства сотрудничества в области безопасности обороны (DSCA), сделка улучшит оборонные возможности Израиля и укрепит сотрудничество с вооруженными силами США. Основным подрядчиком в сделке является корпорация Boeing, а часть запасов будет передана со складов американской армии.