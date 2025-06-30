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Экономика

"Рафаэль" поставит Румынии системы ПВО на 1,9 млрд евро, обойдя конкурентов из Германии и Франции

Оборонка
Румыния
время публикации: 30 июня 2025 г., 22:11 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 22:11
"Рафаэль" поставит Румынии системы ПВО на 1,9 млрд евро, обойдя конкурентов из Германии и Франции
AP Photo/Joseph Nair

Министерство обороны Румынии объявило, что выбрало израильский государственный оборонный концерн "Рафаэль" для закупки систем противовоздушной обороны на короткие и очень короткие дистанции.

Стоимость сделки составит 1,9 миллиарда евро, что делает ее второй по величине в истории израильской оборонной промышленности после сделки по поставке Германии систем ПРО "Хец-3" на 3,5 миллиарда евро.

Третья по величине сделка – продажа Индии систем ПРО "Барак-8" в 2017 году за 1,6 миллиарда долларов.

"Рафаэль" поставит Румынии системы Spyder. В борьбе за румынский контракт израильский концерн обошел французскую корпорацию MBDA и германскую компанию Diehl

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