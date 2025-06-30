Пентхаус в "Башне Пивко" выставлен на продажу за 29 млн шекелей

Элитный жилой комплекс "Мигдаль а-Ган" ("Башня с садом"), расположенный на самом краю Рамат-Гана и возвышающийся над шоссе Аялон, известен также как "Башня Пивко" по имени известного архитектора Илана Пивко.

На каждом этаже 16-этажного здания только одна квартира, занимающая весь этаж, и квартиры в нем продаются крайне редко. В последний раз квартира в здании была продана в 2021 году, а до того – в 2014 году.

Как сообщает "Калькалист", на этот раз на продажу выставлена самая дорогая квартира в здании – трехуровневый пентхаус площадью 500 кв.м., с 7 комнатами, защищенной комнатой, 5 санузлами, 200 кв.м. балкона и собственным лифтом. Владельцы просят за квартиру 29 миллионов шекелей.