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Экономика

The Marker: впервые после 7 октября Китай согласился возобновить набор строителей для Израиля

Мин.строительства
Китай
время публикации: 29 июня 2025 г., 22:15 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 22:25
The Marker: впервые после 7 октября Китай согласился возобновить набор строителей для Израиля
Yonatan Sindel/Flash90

Как пишет издание The Marker, министерство строительства Израиля совместно с Управлением народонаселения и миграции МВД и китайским объединением строительных подрядчиков возобновили экзамены для набора рабочих на стройки Израиля. Набор был прерван после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

The Marker отмечает, что китайские строители считаются лучшими в отрасли, и их заработная плата составляет 1200-1500 шекелей в день. В Израиле насчитывается 8000 строителей из Китая, нанятых через компании по найму. Еще 15000 человек были привезены частными подрядчиками, 7000 из них также работают на стройках, остальные – на проектах в области инфраструктуры.

Переговоры о возобновлении набора рабочих были начаты Израилем и Китаем в феврале 2025 года. Речь идет о 3000 тысячах вакансий. На минувшей неделе возобновились экзамены по таким профессиям, как штукатуры, плиточники, укладчики арматуры. Однако 85% соискателей пройти эти экзамены не смогли.

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