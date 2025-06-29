The Marker: впервые после 7 октября Китай согласился возобновить набор строителей для Израиля

Как пишет издание The Marker, министерство строительства Израиля совместно с Управлением народонаселения и миграции МВД и китайским объединением строительных подрядчиков возобновили экзамены для набора рабочих на стройки Израиля. Набор был прерван после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

The Marker отмечает, что китайские строители считаются лучшими в отрасли, и их заработная плата составляет 1200-1500 шекелей в день. В Израиле насчитывается 8000 строителей из Китая, нанятых через компании по найму. Еще 15000 человек были привезены частными подрядчиками, 7000 из них также работают на стройках, остальные – на проектах в области инфраструктуры.

Переговоры о возобновлении набора рабочих были начаты Израилем и Китаем в феврале 2025 года. Речь идет о 3000 тысячах вакансий. На минувшей неделе возобновились экзамены по таким профессиям, как штукатуры, плиточники, укладчики арматуры. Однако 85% соискателей пройти эти экзамены не смогли.