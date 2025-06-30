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Экономика

1 июля в Израиле подорожают кофе, шоколад, рис, прохладительные напитки

Цены
время публикации: 30 июня 2025 г., 09:09 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 09:09
1 июля в Израиле подорожают кофе, шоколад, рис, прохладительные напитки
Flash90

Во вторник, 1 июля, вступят в силу новые прейскуранты, анонсированные рядом производителей и импортеров продуктов питания.

Компания "Штраус" повышает цены на кофе и шоколад в диапазоне от 5% до 16%

Производитель прохладительных напитков "Темпо" повышает цены в диапазоне от 3% до 6,5%.

Компания "Сугат" повышает цены на кофе и рис на 10%.

Компания "Махлевот Рамат а-Голан" последней из производителей молочной продукции повышает цены на 2%.

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