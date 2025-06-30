1 июля в Израиле подорожают кофе, шоколад, рис, прохладительные напитки
время публикации: 30 июня 2025 г., 09:09 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 09:09
Во вторник, 1 июля, вступят в силу новые прейскуранты, анонсированные рядом производителей и импортеров продуктов питания.
Компания "Штраус" повышает цены на кофе и шоколад в диапазоне от 5% до 16%
Производитель прохладительных напитков "Темпо" повышает цены в диапазоне от 3% до 6,5%.
Компания "Сугат" повышает цены на кофе и рис на 10%.
Компания "Махлевот Рамат а-Голан" последней из производителей молочной продукции повышает цены на 2%.