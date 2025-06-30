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Экономика

Дихтер предлагает закупать дорогую пшеницу у США, чтобы сохранить пошлины на сельхозпродукцию

США
Импорт и экспорт
Сельское хозяйство
время публикации: 30 июня 2025 г., 08:40 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 08:40
Дихтер предлагает закупать дорогую пшеницу у США, чтобы сохранить пошлины на сельхозпродукцию
https://www.newsru.co.il/finance/1apr2025/tax_usa_006.html

Министр сельского хозяйства Ави Дихтер создал параллельный канал переговоров с американским руководством в обход министерства финансов, и пытается добиться сохранения пошлин на импорт американской сельхозпродукции.

Как сообщает The Marker, взамен, чтобы сократить внешнеторговый дисбаланс, как того требует Белый дом, Дихтер предлагает резко увеличить объемы закупки американской пшеницы за счет поставок из Европы, несмотря на то, что она на десятки процентов дороже.

"Сельское хозяйство важно, и нельзя допустить его разрушения. Министерство финансов думает только о том, как бы снизить цены, и больше ни о чем. Нужно платить, чтобы спасти сельское хозяйство и фермеров", - цитирует издание источник, участвующих в переговорах.

На текущий момент импорт сельхозпродукции из США в Израиль минимален, сумма пошлин составляет 42 миллиона шекелей в год. Однако, по утверждению минсельхоза, в случае отмены пошлин ущерб будет не 42 миллиона шекелей, а миллиарды, поскольку откроется возможность импорта продукции в категориях, в которых ее раньше просто не было. Согласно министерству, под удар попадут 13 различных отраслей сельского хозяйства и пищевой промышленности, включая производителей консервов и замороженных овощей.

В министерстве финансов выступают категорически против инициативы Дихтера, однако, по данным The Marker, ее поддерживают министр экономики Нир Баркат и экономический советник правительства Ави Симхон.

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