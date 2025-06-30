Yves Rocher закроет купленный в 2016 году завод в Кирьят-Гате, если не сможет его продать
время публикации: 30 июня 2025 г., 12:01 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 12:01
Компания "Сабон Исраэль", купленная в 2016 году французским домом косметики Yves Rocher, сообщила о подписании меморандума о продаже своего завода в Кирьят-Гате потенциальному инвестору.
В сообщении подчеркивается, что если продажа завода не будет реализована, завод закроется, а производственная линия будет перенесена во Францию.
Также компания выставила на продажу сеть своих магазинов, имеющую около 20 филиалов.
Штат компании в Израиле – около 300 человек.