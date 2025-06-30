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Экономика

McDonald's ищет нового франчайзи в Израиле

время публикации: 30 июня 2025 г., 10:03 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 10:03
McDonald's ищет нового франчайзи в Израиле
Nati Shohat/Flash90

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, весной 2024 года принудительно выкупившая права на франшизу у предпринимателя Омри Падана и управляющая израильскими филиалами напрямую, ищет нового франчайзи.

Как сообщает портал ynet, представители сети уже обратились нескольким крупным израильским структурам. Стоимость франшизы оценивается в 200-300 миллионов долларов.

Торговый оборот сети в Израиле – около 1,7 миллиарда шекелей, уровень прибыльности – около 10%, на текущий момент в стране действуют 233 филиала сети, и в течение года должны открыться 12 новых.

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