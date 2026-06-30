Продленные дни в детском летнем лагере могут обойтись почти в 1800 шекелей

Издание Bizportal опубликовало проверку стоимости летних детских лагерей (кейтанот) в муниципалитетах Израиля. Программа субсидируемых кейтанот, которую представляет министерство образования, покрывает в основном утренние часы – примерно до 13:00. Однако для работающих родителей этого недостаточно, а продленный день, как правило, организуют муниципальные компании, и именно здесь возникают большие различия в ценах.

Речь идет о первом цикле летних лагерей продолжительностью 15 рабочих дней – с 1 по 21 июля. В некоторых муниципалитетах первый цикл продлевается почти на весь июль, до 30 июля. Стоимость утренней программы может составлять несколько сотен шекелей, но при добавлении продленного дня итоговая цена резко растет. По данным Bizportal, в некоторых городах стоимость продленного дня для родителей может доходить до 1784 шекелей за 15 дней.

Таким образом, пишет издание, реальная цена летней занятости детей определяется не только государственным субсидированием, но и местом проживания семьи. Для родителей, которым нужна рамка до конца рабочего дня, разница между муниципалитетами может составлять сотни шекелей за один июльский цикл.