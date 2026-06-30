Правительство раскрыло данные о повреждениях Хайфского НПЗ от иранских ракет

Министерство внутренних дел опубликовало проект указа об освобождении от специализированных разрешений работ по восстановлению Хайфского нефтеперерабатывающего завода, раскрывающий подробные данные об ущербе НПЗ в результате иранских ракетных обстрелов.

Напомним, что НПЗ пострадал трижды. Один раз, наиболее серьезно, в ходе операции "Народ как лев" летом 2025 года, когда ракета попала в электроподстанцию, убив троих сотрудников и приведя к остановке работы НПЗ, и дважды – в ходе операции "Рык льва" весной 2026 года – от осколков ракеты-перехватчика, нанесших незначительный ущерб, и от иранской ракеты, разрушившей один из резервуаров.

Новый документ детализирует целый ряд поврежденных строений и объектов, о которых до сих пор не сообщалось. В частности, утверждается, что ущерб влияет на возможности производства и поставок бензина, что идет вразрез с прежними заявлениями министра энергетики Эли Коэна.

- Помимо ранее сообщавшегося повреждения газовых турбин в ходе операции "Народ как лев", новый документ детализирует также повреждения паровых котлов, электрощитовых и других вспомогательных систем.

- Резервуар с нефтепродуктами, поврежденный в ходе операции "Рычание льва", не подлежит ремонту, и требуется строительство совершенно нового резервуара объемом до 12700 куб. м.

- Согласно документу, повреждение резервуара с нефтепродуктами снизило емкость хранения на комплексе, что "напрямую влияет на возможность производства стандартного бензина, необходимого экономике, и на его поставки потребителям".

Полное восстановление комплекса завершится не раньше 2028 года, примерно за три года до запланированной даты закрытия комплекса в 2031 году в соответствии с решением правительства по этому вопросу.