Ирак согласился продлить на полгода поставки топлива в Ливан

Канцелярия премьер-министр Ирака Мухаммада Шиа ас-Судани сообщила, что Ирак взял на себя обязательство обеспечить полугодовую потребность Ливана в топливе. Договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора ас-Судани со спикером ливанского парламента Наби Берри.

Речь идет о продлении соглашения, подписанного в 2021 году. Оно предусматривало поставки Ливану иракского топлива, частью компенсации стало обслуживание иракцев ливанскими медиками.

Однако по мере углубления экономического кризиса Ливану становилось все сложнее выполнять свою часть соглашения. Это повлекло за собой длительные отключения электричества и еще более ухудшало экономическое положение.