x
30 марта 2025
|
последняя новость: 11:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 марта 2025
|
30 марта 2025
|
последняя новость: 11:31
30 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Ирак согласился продлить на полгода поставки топлива в Ливан

Ливан
Ирак
время публикации: 30 марта 2025 г., 10:48 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 10:55
Ирак согласился продлить на полгода поставки топлива в Ливан
AP Photo/Yahya Ahmed

Канцелярия премьер-министр Ирака Мухаммада Шиа ас-Судани сообщила, что Ирак взял на себя обязательство обеспечить полугодовую потребность Ливана в топливе. Договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора ас-Судани со спикером ливанского парламента Наби Берри.

Речь идет о продлении соглашения, подписанного в 2021 году. Оно предусматривало поставки Ливану иракского топлива, частью компенсации стало обслуживание иракцев ливанскими медиками.

Однако по мере углубления экономического кризиса Ливану становилось все сложнее выполнять свою часть соглашения. Это повлекло за собой длительные отключения электричества и еще более ухудшало экономическое положение.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook