Илон Маск продал соцсеть X своей же компании xAI за 33 миллиарда долларов

Бизнесмен Илон Маск объявил 28 марта, что его компания xAI, занимающаяся разработкой в области искусственного интеллекта, купила соцсеть X (бывший Twitter) за 33 миллиарда долларов.

По словам Маска, в результате сделки "стоимость xAI составит 80 миллиардов долларов, а X – 33 миллиарда долларов (45 миллиардов долларов за вычетом долга в 12 миллиардов долларов)".

"Будущее xAI и X взаимосвязано. Сегодня мы официально делаем шаг к объединению данных, моделей, вычислений, дистрибуции и талантов", – добавил Маск.

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал владельцем Twitter в октябре 2022 года, купив соцсеть за 44 миллиарда долларов. Маск говорил, что хочет перестроить, по его словам, убыточную компанию. Он отмечал, что стремится создать "приложение для всего" под названием "X". В апреле 2023 года другая компания Маска, X Corp., поглотила Twitter. Вскоре соцсеть сменила название на X, напоминает "Медуза".