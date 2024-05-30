О "доносах", забастовке учителей и перекрытии дорог. Экономический обзор за неделю

Редакция Newsru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Как и ожидалось (и так будет до тех пор, пока первый шаг не сделает Federal Reserve), Банк Израиля оставил учетную ставку в Израиле без изменений. Уровень безработицы снизился до 5%, но все еще на 0,8% выше, чем до войны, а уровень занятости вырос до 60,6%, но все еще на 0,5% ниже, чем до войны. Большая банковская пятерка отчиталась о прибыли в 7,6 миллиардов шекелей за первый квартал, и решила проигнорировать рекомендацию Банка Израиля продолжить проявлять скромность при выплате дивидендов. Снижение мировых цен на нефть и определенное укрепление шекеля, если в ближайшие два дня ничего особенного не произойдет, позволят израильтянам в июне меньше платить за бензин.

Среди событий уходящей недели в Израиле, имеющих отношение к экономике, выделялись следующие. Где граница между доносом и сообщением о совершении преступления? Есть ли шанс урегулировать конфликт между учителями и минфином до 1 сентября? Что делать водителям в стране, где все, включая государство, перекрывают дороги?

О "доносах"

Журналистское расследование Равива Друкера по поводу "семафорной системы" министра транспорта Мири Регев, предположительно определявшей приоритетность проектов в населенных пунктах уровнем голосования за "Ликуд" в целом и за нее в частности, дало израильтянам много поводов для обсуждений. Проверку уголовной составляющей действий министра оставлю полиции, поскольку продолжаю верить в презумпцию невиновности, а по поводу моральной составляющей вынужден процитировать мою знакомую: "В Израиле, к сожалению, нет института репутации".

В этой истории мое внимание привлекла не Регев, а вставшая на ее защиту соратница по партии Тали Готлиб. Обрушившись с критикой на Равива Друкера, Готлиб, адвокат с немалым стажем, попутно обвинила советника Регев Йонатана Йосефа, раскрывшего документы, на которых базируется расследование, в "предательстве доверия министра, на которого он работал" и в "доносительстве". И буквально на следующий день еще один депутат от партии власти Ханох Миливецки, тоже адвокат, уже по другому поводу в эфире телеканала Кнессета заявил дословно следующее: "Слив информации с партийных заседаний – особый вид подлости и низости, как донос в Налоговое управление, я презираю таких людей". Причем когда ему указали, что уклонение от уплаты налогов является уголовным преступлением, он подтвердил свою позицию еще раз.

Коррупция и уклонение от уплаты налогов – уголовные преступления, наносящие серьезный ущерб карману каждого жителя страны. По оценкам экономистов, из-за налоговых правонарушений госказна недосчитывается 40 миллиардов шекелей в год. Является ли обращение в таком случае к властям доносом или же уведомлением о преступлении – зависит от отношения к правоохранительной системе и от того, считать ли правовым государством страну, в которой событие произошло. Увы, депутаты от партии власти, имеющие юридическое образование, Израиль правовым государством очевидно не считают, отдавая таким понятиям как "верность министру" приоритет над законом даже на уровне деклараций.

И возвращаясь к Мири Регев. На самом деле такое поведение министра – не новость для израильской политики, не даром даже ее критики вспомнили о политике "ты мне – я тебе" времен, когда у власти была партия МАПАЙ, и о записках Ариэля Шарона. Но если Израиль хочет оставаться частью западной экономики, то возвращаться к тем временам категорически не рекомендуется.

Реформы и забастовки системы просвещения

Система просвещения выдала на этой неделе несколько любопытных заголовков. Совет по высшему образованию пришел к мысли, что четыре года учебы в педагогическом вузе это много, и сократил программу обучения в них до трех лет. Официальный мотив: "Учитель должен учиться всю жизнь непосредственно на работе, а потому в вузе достаточно дать базовые знания". Неофициально – это попытка справиться с нехваткой учителей. В то же время учителя математики для старших классов должны будут учиться четыре года, как и учителя в системе образования для детей с особыми потребностями. Не знаю, насколько именно этот шаг повлияет на популярность педагогических колледжей, но он очевидно негативно скажется на популярности обучения на учителя математики для старших классов.

Практически одновременно с решением Совета по высшему образованию реформировать систему обучения учителей свои промежуточные рекомендации опубликовала специальная комиссия по реформированию системы образования в целом. Комиссии Шапиро было поручено найти решение проблем системы образования для детей с особыми потребностями, поскольку ее бюджет уже составляет 21% от общего бюджета минпроса. В итоге комиссия, в состав которой вошли 190 (!) представителей минпроса, учителей, спецобразования, муниципалитетов, родителей, некоммерческих организаций и т.д., основные выводы сосредоточила как раз на системе обычного образования. Главная рекомендация комиссии – сократить количество учеников в классах до 19 детей. Это облегчит интеграцию детей из спецобразования в обычные классы, а заодно устранит одну из ключевых причин выгорания учителей и их ухода из профессии. Чтобы решить эту нерешаемую задачу, комиссия рекомендует сократить количество учебных часов и отменить учебу по пятницам. Вторая рекомендация комиссии – увеличить вложения в систему образования для детей младшего дошкольного возраста (0-3) за счет вложений систему образования детей более старшего возраста. По мнению комиссии, это позволит существенно сократить расходы на систему образования для детей с особыми потребностями.

Министр Йоав Киш уже объявил, что принимает рекомендации комиссии и намерен начать ее внедрение в ближайшем учебном году, однако шансы на это на данный момент нулевые. Даже в обычной ситуации внедрение столь масштабной реформы, очевидно требующей согласования с министерством финансов и с двумя профсоюзами учителей, было бы очень непростым проектом. Сейчас же это красивый, но утопический проект.

Пока же министерство финансов бодается с организацией учителей старших классов, пытаясь выяснить, кто кого обманул 31 августа 2023 года. Тогда стороны согласовали новый коллективный договор, но, поскольку переговоры затянулись до последнего момента, договор был в устной форме. На основании этого договора минфин даже выплатил учителям аванс бонуса – 2400 шекелей. Однако, когда договор начали оформлять в письменном виде, выяснилось, что каждая из сторон помнит договор по-своему. Основным камнем преткновения является желание минфина привлекать определенный процент учителей по дефицитным предметам за более высокую зарплату, но на индивидуальный контракт, а не в рамках коллективного договора. Этот "тянитолкай" с забастовочными санкциями, от которых страдают в первую очередь школьники, надоел даже суду по трудовым спорам, который разрешил минфину забрать назад выплаченный учителям аванс, который им вычтут из зарплат, начиная с июньской, с рассрочкой на полгода. Правда наказывать шекелем за забастовочные санкции суд не разрешил, постановив, что это решение было принято с нарушениями. Так что скорее всего нас ждет повторение сценария прошлого года с развязкой в последний момент, то есть 31 августа, а возможно – и сентябрьская забастовка. Правда есть сценарий объявления досрочных выборов в Кнессет, при котором организация учителей старших классов застрянет без нового коллективного договора еще на год.

Перекрытые дорог

Дорожные пробки – бич Израиля. Не секрет, что наша инфраструктура общественного транспорта сильно отстает от потребностей, а государство не принимает достаточных мер для того, чтобы люди стали меньше пользоваться автомобилем. Однако в последние годы и существующая дорожная инфраструктура регулярно оказывается парализованной. Фактически, любая группа людей, чем-либо недовольная, чтобы привлечь внимание к своим проблемам, начинает перекрывать движение практически без каких-либо последствий для себя – инвалиды, эфиопские евреи, демонстранты, выступающие против правительства или за правительство, или против гуманитарной помощи Газе. Несанкционированное блокирование транспортных артерий перестало считаться реальным правонарушением. Даже тех, кого задерживают, в итоге очень быстро отпускают без существенных санкций. На недавнем заседании в Кнессете выяснилось, что единственными, против кого хоть как-то заводят уголовные дела за перекрытие дорог, это ультраортодоксы из "Иерусалимской фракции", воюющие против трамвая на улице Бар-Илан в Иерусалиме.

На этой неделе к любителям перекрывать дороги присоединилось государство. Компании "Нетивей Аялон" не разрешили проводить работы по установке моста над шоссе Аялон в субботние часы, когда дороги менее загружены. В результате шоссе перекроют на сутки с вечера четверга по вечер пятницы. При этом только за сутки до перекрытия вспомнили, что вечером в четверг на стадионе "Блюмфильд" в Тель-Авиве состоится финал Кубка Израиля по футболу между "Маккаби" из Петах-Тиквы и "Апоэлем" из Беэр-Шевы. На матч должны приехать 17 тысяч болельщиков из столицы Негева. Железнодорожный транспорт не спасет, поскольку участок железной дороги тоже будет перекрыт. Шоссе номер 1, соединяющее Тель-Авив с Иерусалимом, в ночные часы не так загружено, как Аялон в часы пик, но его будут перекрывать каждую ночь в течение пяти будних дней.