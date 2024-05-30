Управление рынка капитала разыскивает 800 млн шекелей вкладчиков инвестиционного дома Slice

Управление по надзору за рынком капитала, страхования и пенсионных накоплений разрешило внешнему управляющему инвестиционного дома Slice обязать работавшие с ним страховые агентства незамедлительно перевести на доверительный счет все средства, вложенные ими в иностранные фонды.

Согласно управлению, ряд фондов, в которые были переведены до 800 миллионов шекелей, не соответствовали критериям. Требование направлено не фондам, а агентствам, поскольку прямое обращение в фонды за получением информации не дало результата.

Инвестиционный дом Slice, созданный в 2020 году, управлял активами на сумму 4,2 миллиарда шекелей, имея 94 тысячи вкладчиков. В то время как детские накопительные программы, обычные пенсионные фонды и фонды повышения квалификации управлялись надлежащим образом, индивидуальных пенсионных счета (IRA) управлялись с серьезными нарушениями.

Внешний управляющий установил, что, фактически, сфера индивидуальных пенсионных счетов управлялась по принципу пирамиды.