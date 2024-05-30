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Минфин снова нацелился на отмену освобождения от НДС интернет-покупок за границей

время публикации: 30 мая 2024 г., 07:30 | последнее обновление: 30 мая 2024 г., 07:30
Минфин снова нацелился на отмену освобождения от НДС интернет-покупок за границей
Noam Revkin Fenton/Flash90

Министерство финансов в последние месяцы активно изыскивает возможные источники увеличения поступлений в госказну, чтобы остановить разрастание дефицита государственного бюджета.

Среди прочего, обсуждаются перенос на более ранний срок повышения НДС, отмена индексации ступеней подоходного налога, однако первым шагом, который минфин планирует предпринять, является отмена освобождения от НДС для покупок на сумму до 75 долларов в интернете, сообщает портал ynet.

Данный шаг не требует изменений в законодательстве, а может быть введен немедленно указом министра финансов, который только после вступления в силу передается на визирование в финансовую комиссию Кнессета.

По оценке минфина, данный шаг позволит государству получить 1-1,25 миллиарда шекелей в год.

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