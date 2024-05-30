Внесудебная сделка: компании вендинговых автоматов пожертвуют 22 млн шекелей солдатам и старикам
время публикации: 30 мая 2024 г., 12:14 | последнее обновление: 30 мая 2024 г., 12:14
На утверждение Иерусалимского окружного суда была передана внесудебная сделка по представительскому иску против двух крупнейших израильских операторов вендинговых автоматов "Маш-Кар" и "Машкат".
В рамках сделки компании полностью прекратят практику взимания отдельной комиссии за оплату покупок в их автоматах кредитной картой, что собственно и было предметом представительского иска.
Кроме того, компании пожертвуют солдатам, больницам и домам престарелых продукты на 22 миллиона шекелей.