Внесудебная сделка: компании вендинговых автоматов пожертвуют 22 млн шекелей солдатам и старикам

На утверждение Иерусалимского окружного суда была передана внесудебная сделка по представительскому иску против двух крупнейших израильских операторов вендинговых автоматов "Маш-Кар" и "Машкат".

В рамках сделки компании полностью прекратят практику взимания отдельной комиссии за оплату покупок в их автоматах кредитной картой, что собственно и было предметом представительского иска.

Кроме того, компании пожертвуют солдатам, больницам и домам престарелых продукты на 22 миллиона шекелей.