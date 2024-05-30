x
30 мая 2024
|
последняя новость: 12:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 мая 2024
|
30 мая 2024
|
последняя новость: 12:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Внесудебная сделка: компании вендинговых автоматов пожертвуют 22 млн шекелей солдатам и старикам

время публикации: 30 мая 2024 г., 12:14 | последнее обновление: 30 мая 2024 г., 12:14

На утверждение Иерусалимского окружного суда была передана внесудебная сделка по представительскому иску против двух крупнейших израильских операторов вендинговых автоматов "Маш-Кар" и "Машкат".

В рамках сделки компании полностью прекратят практику взимания отдельной комиссии за оплату покупок в их автоматах кредитной картой, что собственно и было предметом представительского иска.

Кроме того, компании пожертвуют солдатам, больницам и домам престарелых продукты на 22 миллиона шекелей.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 21 мая 2024

Мышь и змея в пакетах фасоли обойдутся "Тнуве" в 1,75 млн шекелей
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 13 декабря 2023

Компромисс в деле о кетчупе: "Осем" пожертвует продукты на 12 млн шекелей солдатам и нуждающимся