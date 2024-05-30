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Экономика

Бензин подешевеет на 38 агорот за литр

время публикации: 30 мая 2024 г., 11:20 | последнее обновление: 30 мая 2024 г., 11:20
Бензин подешевеет на 38 агорот за литр
Flash90. Фото: О.Нахшон

В воскресенье, 2 июня, стоимость литра бензина с октановым числом в Израиле снизится на 38 агорот за литр и составит 7,52 шекеля за литр при самообслуживании.

Стоимость обслуживания составит 22 агоры за литр.

В последние недели цены на нефть на мировых рынках снизились, а курс шекеля по отношению к доллару – укрепился, что привело к заметному снижению стоимости бензина в Израиле после пяти подряд месяцев подорожаний.

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