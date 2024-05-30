Бензин подешевеет на 38 агорот за литр

В воскресенье, 2 июня, стоимость литра бензина с октановым числом в Израиле снизится на 38 агорот за литр и составит 7,52 шекеля за литр при самообслуживании.

Стоимость обслуживания составит 22 агоры за литр.

В последние недели цены на нефть на мировых рынках снизились, а курс шекеля по отношению к доллару – укрепился, что привело к заметному снижению стоимости бензина в Израиле после пяти подряд месяцев подорожаний.