Бензин подешевеет на 38 агорот за литр
время публикации: 30 мая 2024 г., 11:20 | последнее обновление: 30 мая 2024 г., 11:20
В воскресенье, 2 июня, стоимость литра бензина с октановым числом в Израиле снизится на 38 агорот за литр и составит 7,52 шекеля за литр при самообслуживании.
Стоимость обслуживания составит 22 агоры за литр.
В последние недели цены на нефть на мировых рынках снизились, а курс шекеля по отношению к доллару – укрепился, что привело к заметному снижению стоимости бензина в Израиле после пяти подряд месяцев подорожаний.